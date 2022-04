Sindicatos denuncian mal estado de patrulla en la que murió oficial de Fuerza Pública

La muerte de un policía por el vuelco de una patrulla, este lunes en Limón, desencadenó en un fuerte reclamo de los sindicatos contra los jerarcas de la Fuerza Pública por el mal estado mecánico del vehículo.

Luego del accidente en el que falleció Michael López Cruz, de 31 años, trascendió que la patrulla tuvo un fallo en un neumático sobre la ruta 36, en dirección Valle La Estrella-Limón, lo que provocó que se saliera de la vía. Además de López, en el pick-up viajaban el chofer y otros tres pasajeros, quienes no tuvieron heridas de gravedad.

El subdirector general de la Fuerza Pública, Reinaldo González, afirmó que el tema es investigado por la vía judicial y administrativa, y señaló que “queremos ser muy enfáticos en que el Ministerio de Seguridad tiene protocolos para el uso de sus vehículos policiales, estos protocolos exigen que nuestros vehículos operen en perfecto estado de funcionamiento”.

“Ningún oficial está obligado a conducir vehículos en mal estado y sobre eso se han girado innumerables directrices porque en nuestro trabajo privilegiamos sobre todo la vida de nuestros oficiales”, añadió González.

El vehículo se estrelló en dirección Valle La Estrella-Limón. Foto: Raúl Cascante.

Estas declaraciones fueron repudiadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato Independiente de trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), que señalaron además que los policías han tenido que trabajar con autos en malas condiciones a lo largo del tiempo.

“No son de recibo y rechazamos las declaraciones del Ministerio de Seguridad Pública, en relación con el evento en donde uno de nuestros compañeros lamentablemente perdió la vida”, indicó Mainor Anchía Angulo, presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública.

Anchía dijo que “prácticamente están culpando al conductor de esa patrulla por haberla conducido en mal estado”, y aseguró que los oficiales se ven obligados a manejar vehículos dañados porque cuando notifican los fallos mecánicos, son tachados de “rebeldes” y suelen recibir represalias, como ser trasladados de delegación.

“Ustedes son los responsables de que estos vehículos estén circulando en malas condiciones y así hay muchísimos en todo el país”, reprochó el sindicalista a los jerarcas de Seguridad.

La ANEP publicó una bitácora escrita dos días antes del accidente por el oficial Arnulfo Barahona, la cual indicaba que las llantas de la unidad 4091 estaban en “pésimo estado”, además el auto ya requería un cambio de aceite y tenía problemas en la rótula de dirección.

Barahona afirmó a La Nación que el vehículo además transitaba sin placas ni documentos.

“No es que no tiene documentos, simple y sencillamente es que el encargado de transporte saca los documentos de las móviles y los guarda en la oficina, no sé con qué sentido, no sé si lo tiene o no lo tiene, pero así se las ingenian por acá”, declaró el policía.

Por su parte, el Siteco indicó que “esta situación es inconcebible, inaudita y una vergüenza. Siteco ha denunciado en muchas oportunidades las pésimas condiciones laborales en las que trabajan nuestros policías y muchas cosas más”.