Accidentes

Niño de 11 años muere en accidente acuático en el río Pacuare

El menor se encontraba con allegados en una poza cerca de la ruta 32, cuando le perdieron el rastro.

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Por Yucsiany Salazar y Reiner Montero
Vecinos lograron extraer al menor, pero a la llegada de la Cruz Roja fue declarado sin vida.
Vecinos lograron extraer al menor, pero a la llegada de la Cruz Roja fue declarado sin vida. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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