Niño de 11 años muere en accidente acuático en el río Pacuare

Vecinos lograron extraer al menor, pero a la llegada de la Cruz Roja fue declarado sin vida.

Un niño de 11 años falleció tras sufrir un accidente acuático en el río Pacuare, a su paso por Betania de Siquirres, en Limón.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 6:12 p. m. de este viernes 27 de marzo, luego de recibir una alerta sobre un menor que desapareció mientras estaba en el río.

El incidente ocurrió a unos 50 metros al norte del puente sobre la ruta 32. Para acceder a la escena, los rescatistas debieron ingresar por una propiedad privada y caminar cerca de 100 metros.

Al llegar, los vecinos ya habían extraído al menor del agua. Sin embargo, tras la valoración médica, los socorristas confirmaron que ya había fallecido.

Según la información preliminar, el niño compartía con otras personas en el río cuando estos le perdieron el rastro. Tras una breve búsqueda, lograron localizarlo y llevarlo a la orilla, pero ya era tarde.

Trascendió que la víctima vivía en Betania y solía frecuentar la zona.

La escena fue custodiada por oficiales de la Fuerza Pública, a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres para el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente.