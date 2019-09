“Hasta ahorita yo puedo decir que me siento bien, los primeros seis meses fueron complicados, pero después uno empieza a adaptarse. En la actualidad no he vuelto al trabajo, pero en la casa cocino, plancho, arreglo camas, lavo y tiendo, algunas cosas las hago en silla y otras con muletas, depende de si tengo que cargar cosas o si me puedo caer”, explicó Barrantes.