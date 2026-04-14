Motociclista muere tras colisión con autobús cerca del Hospital de Niños

Al llegar al sitio, los cruzrojistas declararon al motociclista fallecido. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre falleció tras una colisión entre una motocicleta y un autobús en las cercanías del Hospital Nacional de Niños.

El hecho se registró alrededor de las 9:13 p. m. de este lunes 13 de abril, a unos 50 metros al norte del centro médico, en San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio, encontraron al motociclista con múltiples traumas y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

Entre las 8:40 p. m. y las 10:00 p. m. de este lunes, ocurrieron tres accidentes de tránsito con motocicleta que dejaron como saldo a cuatro personas heridas y un fallecido.

Los incidentes se registraron en Santa Ana, Paseo Colón y Carrillo de Guanacaste.