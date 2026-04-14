Accidentes

Motociclista muere tras colisión con autobús cerca del Hospital de Niños

En menos de dos horas ocurrieron tres accidentes con motocicleta en San José y Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
Al llegar al sitio, los cruzrojistas declararon al motociclista fallecido. Imagen con fines ilustrativos. (cortes/cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColisiónMotociclistaCruz Roja
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.