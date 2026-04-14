Accidentes

Choque entre ambulancia y carro en San Carlos deja cuatro heridos: paciente iba a cita en San José

El accidente ocurrió de madrugada en Florencia, sobre la ruta 35. La paciente fue trasladada en condición crítica al Hospital San Carlos.

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Por Yucsiany Salazar y Édgar Chinchilla
Así quedó la escena tras el choque entre una ambulancia y un vehículo liviano.
Así quedó la escena tras el choque entre una ambulancia y un vehículo liviano. (Édgar Chinchilla/Édgar Chinchilla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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