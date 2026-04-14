Choque entre ambulancia y carro en San Carlos deja cuatro heridos: paciente iba a cita en San José

Así quedó la escena tras el choque entre una ambulancia y un vehículo liviano.

Una colisión entre una ambulancia y un vehículo liviano dejó como saldo cuatro personas heridas en Quebrada Azul de Florencia, en San Carlos.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:50 a. m. de este martes 14 de abril sobre la ruta 35.

De acuerdo con el reporte preliminar, la ambulancia pertenece al comité de Guatuso y trasladaba a una mujer y a su acompañante hacia una cita médica en San José.

La Cruz Roja Costarricense informó que la paciente fue remitida en condición crítica al Hospital San Carlos.

Además, otras dos personas fueron trasladadas en condición amarilla, entre ellas el conductor de la ambulancia, mientras que una cuarta persona fue reportada en condición estable.

Tras el impacto, la ambulancia sufrió daños visibles, incluido el desprendimiento de la puerta del conductor.

Por ahora, las autoridades no han determinado las causas del accidente.