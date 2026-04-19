Accidentes

Motociclista fallece tras choque frontal contra vehículo en Batán

Menor de edad que también viajaba en motocicleta, resultó con heridas graves

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Por Reiner Montero
El motociclista se declaró fallecido en el sitio y su acompañante fue trasladado a la clínica. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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