Motociclista fallece tras choque frontal contra vehículo en Batán

El motociclista se declaró fallecido en el sitio y su acompañante fue trasladado a la clínica.

Un motociclista perdió la vida la tarde de este sábado, tras colisionar contra un vehículo. El accidente se produjo en la comunidad de Cenízaro en Batán.

Según versiones preliminares, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, provocando el choque frontal. No se descarta que el exceso de velocidad podría haber sido la causa del accidente.

Tras la llegada de la Cruz Roja al sitio, se confirmó que el conductor de la motocicleta no presentaba signos vitales.

Su acompañante, un menor de edad, fue trasladado en condición delicada a la clínica de Batán.

Tras el accidente fue necesario cerrar la vía, para el respectivo levantamiento del cuerpo. La escena quedó en custodia de oficiales de la Fuerza Pública, a la espera de los agentes judiciales.