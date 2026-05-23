Motociclista de 61 años fallece al chocar contra ambulancia

Un motociclista de 61 años falleció la madrugada de este sábado tras colisionar contra una ambulancia en Liberia, Guanacaste

Un hombre de 61 años, identificado con el apellido Angulo, falleció la madrugada de este sábado tras colisionar la motocicleta que conducía contra una ambulancia en barrio La Cruz, en Liberia.

Según detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió a eso de las 5:24 a. m., cuando Angulo transitaba por la ruta que comunica Liberia con Bagaces.

En apariencia, el conductor realizaba una maniobra de salida en una intersección ubicada en esa localidad; sin embargo, no habría advertido que por la vía circulaba una ambulancia, contra la cual impactó su motocicleta.

A raíz de la colisión, el motociclista falleció en el sitio.

Al lugar se presentaron agentes judiciales para efectuar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del accidente.