Accidentes

Motociclista de 61 años fallece al chocar contra ambulancia

El siniestro habría ocurrido mientras el hombre realizaba una maniobra de salida en una intersección

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante fueron llevados al hospital San Vicente de Paul en Heredia (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:
Un motociclista de 61 años falleció la madrugada de este sábado tras colisionar contra una ambulancia en Liberia, Guanacaste







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.