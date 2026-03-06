Accidentes

Motociclista de 27 años muere tras colisionar contra vehículo en Garabito

Motociclistas siguen siendo las principales víctimas mortales en carretera

Por Yucsiany Salazar
El accidente ocurrió durante la madrugada en el cantón de Garabito, en Puntarenas.
El accidente ocurrió durante la madrugada en el cantón de Garabito, en Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos. (cortes/cortesía)







MotociclistaOIJAccidente
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

