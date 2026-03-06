Motociclista de 27 años muere tras colisionar contra vehículo en Garabito

El accidente ocurrió durante la madrugada en el cantón de Garabito, en Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos.

Un motociclista falleció la madrugada de este viernes 6 de marzo tras colisionar contra un vehículo en el cantón de Garabito, en Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el accidente ocurrió pasadas las 3:30 a. m. La víctima fue identificada con el apellido Moreno, de 27 años.

Según el reporte preliminar, el hombre viajaba en una motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, chocó de frente contra un automóvil.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:59 a. m. y desplazó una unidad de soporte básico al lugar. Al llegar, los paramédicos encontraron al joven sin signos vitales.

El caso se mantiene en investigación para determinar las causas del accidente.

Los motociclistas concentran el 56% de las muertes en carretera en el inicio del 2026 (Cortesía/Cortesía)

Los motociclistas continúan siendo el grupo con mayor cantidad de víctimas mortales en accidentes de tránsito, una tendencia que se mantiene en el país desde 2014, según datos de la Policía de Tránsito.

Durante el primer bimestre de 2026, el 56% de las personas fallecidas en carretera viajaba en motocicleta, de acuerdo con cifras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). En total, 63 de las 113 muertes registradas en ese periodo corresponden a conductores o pasajeros de este tipo de vehículo.