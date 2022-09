Joven amante de la mecánica murió tras atropello en piques cerca del Parque de la Paz

El joven murió luego de varios días internado tras el accidente que sufrió mientras observaba los piques. (Foto tomada de redes sociales)

Wildor Forrester Meléndez, el joven que fue atropellado hace una semana mientras observaba unos piques en las cercanías del Parque de la Paz, falleció la noche del pasado domingo luego de permanecer internado varios días en el Hospital Calderón Guardia.

El muchacho de 28 años, era amante de la mecánica y tenía una moto que lavaba todos los días y que incluso la trataba como a su ‘bebé' según su padre, Wildor Forrest. “Es una noticia muy dura, después de varios días luchando ayer se me fue, nosotros no vivíamos juntos pero teníamos buena relación, el día del accidente hablamos y él me dijo que iba a ir a darse una vuelta con unos amigos”, expresó.

