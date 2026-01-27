Accidentes

INS reporta aumento de amputaciones en 2025: ocho de cada 10 casos ocurrieron en el trabajo

El INS reportó 248 amputaciones en 2025, un aumento de 30 casos frente al año anterior. El 81% ocurrió por accidentes laborales y el 18% por incidentes de tránsito. Prótesis pueden superar los ¢30 millones.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El Hospital del Trauma del INS registró 248 amputaciones en 2025, la mayoría provocadas por accidentes ocurridos en centros de trabajo.
El Hospital del Trauma del INS registró 248 amputaciones en 2025, la mayoría provocadas por accidentes ocurridos en centros de trabajo. (Cortesía INS/Cortesía INS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INSAmputacionesAccidentesAccidente laboral
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.