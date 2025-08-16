Incendio en León XIII devora dos viviendas y moviliza a Bomberos

Incendio en dos estructuras en León XIII (Tibás), en La Peregrina. Fotografía: Captura de pantalla

Un incendio en el sector de La Peregrina, en León XIII (Tibás), consumió por completo dos viviendas y afectó un total de 150 metros cuadrados, la tarde de este viernes 15 de agosto.

La emergencia obligó al desplazamiento de unidades de las estaciones de Tibás y la Metropolitana Norte para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otras estructuras cercanas.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, al momento de la llegada de las unidades, ambas estructuras ya presentaban fuego activo.

El personal trabajó de inmediato para confinar el incendio y reducir el riesgo para las casas vecinas.

Hasta el cierre de esta nota no se reportaban personas lesionadas, aunque se mantiene la valoración de daños y la investigación para determinar las causas del siniestro.