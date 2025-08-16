Accidentes

Incendio en León XIII devora dos viviendas y moviliza a Bomberos

Llamas se propagaron sobre un área de 150 metros cuadrados en La Peregrina

Por Juan Fernando Lara Salas
Incendio La Peregrina
Incendio en dos estructuras en León XIII (Tibás), en La Peregrina. Fotografía: Captura de pantalla (shu/Shutterstock)







