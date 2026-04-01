Huye a toda velocidad de un intento de bajonazo, pero termina con su vehículo destruido

Un conductor de un Toyota Hilux sufrió un accidente la noche de este martes cuando huía a alta velocidad de un intento de bajonazo en la ruta 4, en el distrito de Horquetas, en Sarapiquí de Heredia.

Según el reporte de oficiales de la Fuerza Pública, varios sujetos intentaron obligar al conductor a bajar del vehículo. La víctima logró escapar, pero durante la huida los asaltantes realizaron una maniobra que provocó que el conductor perdiera el control y cayera a un desagüe de aproximadamente tres metros de profundidad.

El afectado presentó golpes leves y no requirió traslado urgente. Sin embargo, el automotor quedó prácticamente destruido.

El vehículo involucrado es un Toyota Hilux negro, modelo 2026. Las autoridades mantienen la investigación para dar con los responsables del intento de asalto.