Sucesos

OIJ investiga presunto bajonazo de camión en Puntarenas que apareció abandonado en Tibás

El conductor del camión habría sido interceptado por dos sujetos en Puntarenas, según informó el OIJ

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Por Yucsiany Salazar
El camión apareció abandonado en Circunvalación Norte, en Tibás.
El camión apareció abandonado en Circunvalación Norte, en Tibás. (Teletica.com/Teletica.com)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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