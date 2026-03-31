OIJ investiga presunto bajonazo de camión en Puntarenas que apareció abandonado en Tibás

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que investiga un aparente bajonazo de un camión en Puntarenas que, horas después, fue localizado en Circunvalación Norte, en Tibás, San José.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se habrían registrado la noche de este lunes 30 de marzo, alrededor de las 10:00 p. m., en Chomes, Puntarenas.

En ese lugar, el conductor del vehículo habría sido interceptado por al menos dos sujetos, quienes lo despojaron del camión.

Posteriormente, la unidad fue ubicada en Tibás, donde habría sido abandonada por los sospechosos.

Según trascendió, al momento de ser ubicado el camión, con placa salvadoreña, no tenía ocupantes, mantenía las luces encendidas y no había indicios de las personas que lo conducían. Además, tanto la cabina como el contenedor estaban completamente vacíos.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.