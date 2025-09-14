Hombre muere tras ser arrastrado por la corriente en Cabo Velas, Guanacaste

Imagen con fines ilustrativos. Un hombre murió en una playa de Santa Cruz, Guanacaste, tras ser arrastrado por la corriente.

Un hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, falleció, la mañana de este sábado, tras ser arrastrado por la corriente en una playa de Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste.

Según la Cruz Roja Costarricense, el reporte del incidente se recibió a las 7:36 a. m., cuando se alertó sobre un adulto arrastrado por el mar, por lo que se movilizó una unidad básica de asistencia a la escena.

Los equipos de emergencia lograron sacar al hombre del agua y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos, fue declarado fallecido en el lugar.

La escena quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán realizar el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para su debida autopsia.

