Hombre fallece ahogado en playa Pochote de Puntarenas

Un hombre de aproximadamente 32 años murió ahogado este domingo en playa Pochote, en Paquera de Puntarenas, según informó la Cruz Roja Costarricense.
