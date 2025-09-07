Sucesos

Hombre fallece ahogado en playa Pochote de Puntarenas

Cruz Roja atendió a un hombre de 32 años, víctima de un accidente acuático

Por Cristian Mora

Un hombre de aproximadamente 32 años murió ahogado este domingo en playa Pochote, en Paquera de Puntarenas, según informó la Cruz Roja Costarricense.








