Accidentes

‘Estamos de duelo’: detienen a conductora por accidente donde murió oficial de Fuerza Pública

Víctor Vargas tenía 64 años y estaba pronto a jubilarse. La conductora del vehículo involucrado dio positivo a la prueba de alcoholemia.

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Por Yucsiany Salazar
Víctor Vargas tenía 25 años laborando para la Fuerza Pública.
Víctor Vargas tenía 25 años laborando para la Fuerza Pública. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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