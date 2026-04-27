‘Estamos de duelo’: detienen a conductora por accidente donde murió oficial de Fuerza Pública

Una mujer de apellido León permanece detenida como sospechosa de causar la muerte de un oficial de la Fuerza Pública en un accidente de tránsito ocurrido en Paso Canoas, Corredores. Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), luego de que la prueba de alcoholemia aplicada a la conductora resultara positiva.

El suceso se registró la noche de este domingo 26 de abril en Coloradito, frente al colegio Divino Pastor. Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m., cuando la víctima, identificada como Víctor Vargas González, de 64 años y padre de cinco hijos, fue impactada por la parte trasera por un vehículo particular mientras viajaba en su motocicleta.

Al llegar al sitio, personal de la Cruz Roja confirmó que ya no presentaba signos vitales. Vargas tenía 25 años de servicio activo en el cuerpo policial; laboraba en la delegación distrital de La Cuesta y estaba pronto a jubilarse. Según informaron las autoridades, él se dirigía a su hogar tras concluir su jornada laboral al momento de la tragedia.

Tras el impacto, las unidades policiales dieron seguimiento a un automóvil con daños visibles en su parte frontal, el cual fue interceptado en Palma Real.

Una vez interceptado, la Policía de Tránsito realizó el examen de alcoholemia a la conductora, el cual dio resultado positivo. La Fiscalía de Corredores ordenó la detención inmediata de la mujer por el presunto delito de conducción temeraria.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, detalló que la investigación preliminar demostró que el atropello fue causado por una persona bajo los efectos del licor.

Las autoridades de MSP externaron su pésame a los familiares y compañeros del oficial, a quien describieron como una persona apreciada.

“Extendemos nuestro pésame a su familia y a la familia policial y estamos de duelo en el ministerio en memoria y en recordación de este compañero de trabajo”, comentó Mario Zamora, ministro de Seguridad.