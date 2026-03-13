‘Escuchamos un estruendo’: Dueño de finca donde cayó avioneta en San Carlos relata lo que sucedió tras el accidente

Jorge Barrientos, dueño de la finca donde cayó una avioneta con tres ocupantes al perder potencia durante el despegue, relató los minutos de tensión que vivieron tras el accidente.

Él se encontraba junto a su esposa e hija en su vivienda, ubicada en El Tanque, La Fortuna de San Carlos, dispuesto a salir a hacer una diligencia, cuando de pronto escucharon un estruendo.

“Escuchamos un estruendo, yo me estaba alistando, me pidieron hacer un mandado. La señora que nos ayuda, mi esposa y mi hija se fueron a ver, y se encontraron con el accidente”, contó.

Al llegar al sitio, las mujeres ayudaron a dos de los ocupantes de la avioneta -un adolescente de 13 años y un hombre adulto- a salir de la aeronave y los acostaron en el suelo, mientras les hablaban para evitar que cerraran los ojos.

“El piloto estaba prensado en la avioneta, entonces yo me salí y llamé al 911, y ahí los esperé en la calle. Cuando llegaron, les hice señas y gracias a Dios que las ambulancias y todo llegó hasta el lugar de los hechos”, agregó Barrantes, quien recordó que el estruendo se escuchó con gran intensidad.

La avioneta cayó en un cultivo de yuca en barrio El Progreso, en El Tanque, tras perder potencia poco después del despegue. (Édgar Chinchilla/Édgar Chinchilla)

El incidente fue reportado por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a las 8:27 a. m. de este viernes. El hecho ocurrió contiguo al cementerio, en barrio El Progreso.

Al llegar al lugar, los rescatistas confirmaron que una de las personas estaba atrapada dentro de la aeronave, mientras que las otras dos se encontraban fuera.

Tras las labores de rescate, un equipo de la Cruz Roja se encargó del traslado de los afectados al Hospital San Carlos, dos de ellos en condición urgente y uno estable.

Producto del impacto, una de las alas de la aeronave se desprendió y cayó a unos cinco metros de distancia; afortunadamente, no hubo derrame de combustible.

Al sitio también se hizo presente la Fuerza Pública para acordonar la zona y realizar las diligencias pertinentes.