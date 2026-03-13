Accidentes

‘Escuchamos un estruendo’: Dueño de finca donde cayó avioneta en San Carlos relata lo que sucedió tras el accidente

Avioneta con tres ocupantes cayó en un yucal en El Tanque de La Fortuna tras perder potencia al despegar.

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Por Yucsiany Salazar , Édgar Chinchilla, y Christian Montero
Dos hombres adultos y un menor de edad resultaron heridos tras el accidente.
Dos hombres adultos y un menor de edad resultaron heridos tras el accidente. (Édgar Chinchilla/Édgar Chinchilla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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