Avioneta con tres ocupantes cae en un yucal en San Carlos

Una avioneta con tres ocupantes, entre ellos un menor de edad, se precipitó poco después del despegue, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió contiguo al cementerio, en barrio El Progreso, en El Tanque de La Fortuna, San Carlos.

Una avioneta perdió sustentación y se desplomó este viernes en El Tanque de La Fortuna. Viajaban dos adultos y un menor de edad.

“La información preliminar indica que se trata de una aeronave con tres ocupantes, la cual perdió potencia al momento del despegue y se precipitó en un yucal“, indicó Bomberos.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que una de las personas estaba atrapada dentro de la aeronave y las otras dos libres.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense informó que dos de los afectados son hombres en condición urgente y un menor de edad en condición estable.

Tras las labores de rescate, los cruzrojistas iniciaron el traslado de los tres afectados al Hospital San Carlos.

Producto del impacto, una de las alas de la aeronave se arrancó y cayó a unos cinco metros de distancia. No se reporta derrame de combustible.