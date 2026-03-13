Sucesos

Avioneta con tres ocupantes cae en un yucal en San Carlos

Una aeronave con tres ocupantes, entre ellos un menor de edad, cayó en un cultivo de yuca en La Fortuna, San Carlos. Bomberos y Cruz Roja atienden la emergencia.

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Por Yucsiany Salazar
Avioneta se precipitó tras perder potencia al despegar.
Avioneta se precipitó tras perder potencia al despegar. (Édgar Chinchilla/Édgar Chinchilla)







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AvionetaSan CarlosAccidente aéreo
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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