Cuatro motociclistas mueren en accidentes de tránsito en Abangares y Turrialba

Cuatro personas que viajaban en motocicleta fallecieron en dos accidentes de tránsito ocurridos la noche de este domingo en Abangares y Turrialba.

El primer caso se registró en Abangares, Guanacaste, alrededor de las 6:40 p. m., donde dos hombres, identificados como de apellido Hernández, de 37 años, y Rodríguez, de 32, murieron tras colisionar contra una cerca.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que, según el informe preliminar, Hernández conducía la motocicleta cuando ocurrió el choque y, en apariencia, ambos viajaban sin casco.

Horas después, en Turrialba, Cartago, pasadas las 9:00 p. m., se reportó otro accidente en el que fallecieron dos personas que se desplazaban en motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas como de apellido Porras, de 19 años, y un menor de 15 años. El accidente ocurrió tras el choque contra un vehículo liviano.

Ambos casos se mantienen en investigación.

14 fallecidos en accidentes de tránsito durante el fin de semana

La Cruz Roja Costarricense elevó este lunes a 14 las personas fallecidas durante el fin de semana.

Según detalló Cristian Quesada, coordinador operativo regional, otras 33 personas fueron trasladadas críticas por incidentes viales.

“Hacemos un llamado a la prevención y a respetar las normas en la conducción vial”, detalló.