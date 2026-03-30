Accidentes

Cuatro motociclistas mueren en accidentes de tránsito en Abangares y Turrialba

Los siniestros ocurrieron en Abangares y Turrialba y dejaron varias víctimas que viajaban en motocicleta. La Cruz Roja reportó un repunte de muertes en carretera durante el fin de semana.

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Por Yucsiany Salazar
Una aparente maniobra imprudente fue la causa del accidente en la ruta 27, sobre el sector de Orotina.
Imagen con fines ilustrativos. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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