Accidentes

Camión de mudanzas cae sobre casa en Santo Domingo; conductor muere (video)

Vehículo cayó sobre vivienda ubicada en la parte trasera de un condominio

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos.
Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos. (Bomberos/Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidenteCamión Santo Domingo
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.