Camión de mudanzas cae sobre casa en Santo Domingo; conductor muere (video)

(Bomberos/Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos.)

Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos.

El conductor de un camión de mudanzas falleció la mañana de este viernes, luego de que el vehículo en el que se encontraba se precipitara en un guindo de unos 10 metros.

El camión que en apariencia habría sufrido una falla mecánica, cayó sobre el techo de una vivienda, ubicada en la parte inferior del condominio donde se realizaba el traslado.

Hombre fallece al caer con su camión en techo de casa

La Cruz Roja informó que el incidente se presentó en el sector de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Según detallaron, a la llegada de los paramédicos el hombre que estaba dentro del camión no presentaba signos vitales.

Cristian Quesada, Coordinador Operativo Regional, agregó que adicionalmente se valoró la condición de otras dos personas dentro de la vivienda, las cuales no requirieron ser trasladadas a un centro médico.

En total se movilizaron dos ambulancias de soporte básico, dos unidades de rescate y un vehículo operativo. Además también acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos.

Cerca del mediodía, el personal de emergencias, se encontraba aún en labores de extracción. No se reportaron otras personas heridas.

Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos. (Bomberos/Conductor de camión muere en accidente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto Bomberos.)