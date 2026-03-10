Conductor choca contra una farmacia en Pavas

Un hombre resultó herido la mañana de este martes 10 de marzo tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra una farmacia en Pavas, San José.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta a las 5:32 a. m. sobre el choque de un automóvil contra la estructura del local comercial.

Al llegar al sitio, los socorristas abordaron a un hombre que se encontraba fuera del automotor; tras la valoración inicial, se procedió con su traslado en condición urgente al Hospital San Juan de Dios.

El accidente ocurrió 300 metros al oeste de la Embajada de Estados Unidos, en el sector de Rohrmoser. Al lugar también se hizo presente el Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

El accidente ocurrió minutos antes de las 6:00 a. m. de este martes 10 de marzo. (Waze CR /Captura de pantalla)

Imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud del choque: la farmacia quedó con el techo y el portón destruidos, mientras que el vehículo también presenta daños severos.

Según el reporte oficial, no se registraron otras personas heridas al momento del percance.