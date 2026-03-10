Accidentes

Conductor choca contra una farmacia en Pavas

Un hombre resultó herido tras colisionar su vehículo contra una farmacia. Videos muestran cómo quedó la escena

Por Yucsiany Salazar

Un hombre resultó herido la mañana de este martes 10 de marzo tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra una farmacia en Pavas, San José.








