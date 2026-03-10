Conductor choca contra una farmacia en Pavas

Un hombre resultó herido la mañana de este martes 10 de marzo tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra una farmacia en Pavas, San José.
