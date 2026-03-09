Video muestra escena de accidente en Hatillo: Cruz Roja atendió a 20 personas

La colisión de un autobús y un pick-up en las cercanías de la rotonda del Rancho Guanacaste, en Hatillo, dejó 20 personas afectadas y tres de ellas requirieron traslado a un centro médico.

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia se registró a las 11:45 a. m. cuando, por razones que se desconocen, el pick-up chocó contra el bus y quedó en una cuneta. Al sitio se hicieron presentes dos unidades de soporte avanzado, dos básicas, dos de rescate y tres vehículos operativos de la institución que se encargaron de los pacientes.

“Afortunadamente, ninguno en un estado crítico; sin embargo, tres de ellos han sido estabilizados y llevados a las clínicas periféricas para una valoración, esto por ortopedia”, confirmó Jorge Rovira, jefe de atención extrahospitalaria de la Cruz Roja.

En un video compartido por la institución, se observa al vehículo liviano a un costado de la vía con daños en la parte frontal.

Accidente en Hatillo

Otro video publicado en la página Waze Costa Rica muestra que la parte frontal del autobús también resultó dañada.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente.