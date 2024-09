Comité de Turrúcares solo tiene una camilla para trasladar pacientes

El comité de emergencias de la Cruz Roja Costarricense en Turrúcares dispone de una única camilla para trasladar pacientes a los centros médicos. Aunque cuentan con dos ambulancias, una quedó fuera de servicio por desperfectos mecánicos recientes, por lo que los socorristas tienen un solo vehículo operativo.

No obstante, este también está inutilizable, ya que la camilla se encuentra retenida en el Hospital San Rafael de Alajuela, desde la tarde del pasado jueves 19.

Este problema impidió que el comité de Turrúcares pudiera dar atención inmediata a una mujer de unos 42 años quien, este viernes al mediodía, cayó en una quebrada desde el puente amarillo, ubicado en el bajo San Miguel de esta localidad, en Alajuela.

Según información oficial de la Cruz Roja, fue necesario movilizar cuatro ambulancias y una unidad de rescate desde el centro de la provincia para atender la emergencia y trasladar al hospital a la mujer, en estado crítico, ya que presentaba múltiples fracturas y lesiones de gravedad.

Wagner Leiva, director nacional de Atención de Emergencias de la Cruz Roja, señaló a La Nación en una llamada telefónica que el tiempo de respuesta de una ambulancia desde el comité de Turrúcares al lugar del accidente es de cinco minutos, mientras que las unidades que provienen de Alajuela centro tardan unos 20 minutos en llegar, lo que implica un retraso de 15 minutos en la atención.

“En este caso en particular, la ambulancia no podía ser utilizada porque no contábamos con la camilla que estaba retenida en la Caja Costarricense de Seguro Social, por el Hospital San Rafael de Alajuela. Tenemos dos ambulancias, pero una de ellas lamentablemente está dañada; tuvo un desperfecto mecánico y se nos quedó varada en el camino. Está reportada como fuera de servicio”, comentó Leiva.

El director agregó que esta situación no se presenta de manera aislada en el comité de Turrúcares, sino que la Cruz Roja afronta una crisis a nivel país por retención de camillas desde hace mucho tiempo. Esto se debe, según apunta el funcionario, a que los hospitales reciben a los pacientes que ingresan en estas camas de traslado y les brindan atención allí, pero no devuelven el equipo posteriormente.

“Hemos abordado el problema a través de reuniones y conversaciones con representantes de la Caja, pero, a pesar de que han mostrado apertura a tratar de colaborar, el tema es que ya a lo largo y ancho del país, y en muchos hospitales, la retención de camillas se ha vuelto un problema real. Ellos no cuentan con las camillas necesarias para recibir a nuestros pacientes”, concluyó Leiva.

Hospital de Alajuela al 100%

Al respecto, la doctora Karen Rodríguez, directora del Hospital San Rafael en Alajuela, comentó a este diario que dicho centro hospitalario opera actualmente a su máxima capacidad —e incluso superándola en ciertos momentos del día—, lo que provoca retrasos en la devolución de las camillas. Además, señaló que este es un problema de carácter institucional.

“Hemos tenido unas situaciones en los servicios de emergencias, ya que al superar la capacidad máxima, es muy complicado poder liberar las camillas de Cruz Roja expeditamente. Intentamos que sea la menor cantidad de horas, y esto va asociado a una gestión dentro de todo el sistema hospitalario, como los ingresos, egresos, movimientos desde emergencias a otros servicios, y esto se trata de hacer en tiempo récord.

“Sin embargo, no siempre lo permite la condición del paciente o las situaciones que se viven en cada servicio”, dijo Rodríguez en declaraciones oficiales.

A pesar de esta situación, la doctora indicó que el Hospital está registrando un alto número de egresos, lo que permitiría liberar espacios y mejorar el sistema de devolución de camillas a la Cruz Roja.

La noche de este viernes, a las 9:13 p. m., la vocería de la Cruz Roja informó oficialmente sobre la liberación de la camilla de la ambulancia de Turrúcares, tras haber estado retenida en el hospital durante 30 horas.