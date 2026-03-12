Accidentes

Colapso vial sobre carretera Bernardo Soto tras accidente con personas atrapadas

Bomberos atiende accidente

Por Yucsiany Salazar

Una colisión con personas atrapadas ocurrida la mañana de este jueves en la carretera Bernardo Soto (ruta 1) genera un colapso vial a la altura del cruce de Grecia.








