Colapso vial sobre carretera Bernardo Soto tras accidente con personas atrapadas

Una colisión con personas atrapadas ocurrida la mañana de este jueves en la carretera Bernardo Soto (ruta 1) genera un colapso vial a la altura del cruce de Grecia.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el accidente se registró unos 400 metros antes del cruce, en el sentido hacia San José, donde se reportó inicialmente la presencia de personas atrapadas.

Imágenes del sitio muestran un camión volcado y varias cajas esparcidas sobre la vía. El percance provoca importantes afectaciones en el tránsito en ambos sentidos de la vía.

Se reporta un colapso vial tras el accidente. (Waze CR/Waze CR)

Equipos de emergencia se mantienen en el lugar atendiendo el accidente. Esta sección de la carretera Interamericana Norte conecta el aeropuerto Juan Santamaría con sectores como San Ramón, Grecia y Naranjo.