Cierre de ruta en Puerto Cortés: colisión de camión y vehículo liviano deja un fallecido

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica informó este martes de un grave accidente de tránsito que involucró a un vehículo liviano y un camión, y que resultó en la muerte de una persona.

La colisión tuvo lugar a las 5:47 a. m. en la entrada de Puerto Cortés, en el sentido de la ruta Palmar hacia Puerto Cortés (Osa, Puntarenas).

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la persona fallecida viajaba a bordo del vehículo liviano, el cual quedó prensado debajo de la cabina del camión, lo que dificultó las labores de rescate.

Según el reporte oficial de los Bomberos, el impacto fue de tal magnitud que la cabina del vehículo pesado se incendió.

Un ocupante más del vehículo y el conductor del tráiler fueron atendidos por socorristas en el sitio, pero no ameritaron trasladado a un centro médico.

Bomberos de Costa Rica se encuentra trabajando en la remoción del motor del camión, una tarea necesaria para descartar la presencia de más víctimas en el lugar del siniestro.

Las autoridades de tránsito han procedido al cierre de la ruta para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y la posterior investigación de las causas del accidente.