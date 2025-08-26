Accidentes

Cierre de ruta en Puerto Cortés: colisión de camión y vehículo liviano deja un fallecido

Bomberos de Costa Rica atendió emergencia en Osa Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Natalia Vargas
Accidente en Puerto Cortés







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente en Puerto CortésOSaBomberos de Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.