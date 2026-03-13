Choque entre cuatro vehículos genera presas en Curridabat

Un choque entre cuatro vehículos provocó congestión vial la mañana de este viernes en el cruce Los Figueres, en Curridabat, uno de los puntos de mayor tránsito en la ruta que conecta San José con Cartago.
Un choque entre cuatro vehículos provocó congestión vial la mañana de este viernes en el cruce Los Figueres, en Curridabat, uno de los puntos de mayor tránsito en la ruta que conecta San José con Cartago.
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