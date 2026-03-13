Choque entre cuatro vehículos genera presas en Curridabat

Un choque entre cuatro vehículos provocó congestión vial la mañana de este viernes en el cruce Los Figueres, en Curridabat, uno de los puntos de mayor tránsito en la ruta que conecta San José con Cartago.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el percance ocurrió alrededor de las 7:30 a. m. de este viernes.

En un primer momento, el reporte indicaba que había personas atrapadas dentro de los vehículos; sin embargo, al llegar al sitio los socorristas confirmaron que todos los involucrados se encontraban fuera de los automotores y en condición ambulatoria.

Debido a que se trata de una vía altamente transitada, el accidente generó importantes presas en la zona.

Choque múltiple generó presas en la zona. (Waze CR/Waze CR)

Según imágenes que circulan en redes sociales, el choque se habría producido cuando un vehículo que viajaba en sentido San José–Cartago aparentemente irrespetó la señal de alto, lo que provocó la colisión con otro automóvil.

Tras el impacto, uno de los carros terminó golpeando a otros vehículos que se encontraban detenidos en el semáforo en rojo en dirección Cartago–San José.

Se recomienda tomar vías alternas si debe transitar por la zona.