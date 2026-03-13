Accidentes

Choque entre cuatro vehículos genera presas en Curridabat

Video muestra la escena del accidente tras el choque múltiple

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Por Yucsiany Salazar

Un choque entre cuatro vehículos provocó congestión vial la mañana de este viernes en el cruce Los Figueres, en Curridabat, uno de los puntos de mayor tránsito en la ruta que conecta San José con Cartago.








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Choque
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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