Choque entre bicicleta y vehículo liviano deja un fallecido en Batán

Un hombre de aproximadamente 30 años falleció la madrugada de este lunes 11 de mayo tras una colisión entre una bicicleta y un vehículo liviano. El hecho ocurrió en Batán de Matina, en la provincia de Limón.
De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 1:49 a. m.
Al sitio se desplazó una unidad básica de socorro; sin embargo, al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en el sitio.
Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha trascendido.
Entre las 6:00 p. m. de este domingo y las 2:00 a.m. de este lunes, se registraron al menos ocho accidentes de tránsito, que dejaron cuatro fallecidos y ocho heridos.