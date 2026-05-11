Accidentes

Choque entre bicicleta y vehículo liviano deja un fallecido en Batán

Un hombre de 30 años murió en Batán de Matina tras un choque entre una bicicleta y un vehículo liviano. Cruz Roja atendió ocho accidentes en un lapso de ocho horas.

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Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner MO/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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