Choque entre bicicleta y vehículo liviano deja un fallecido en Batán

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de aproximadamente 30 años falleció la madrugada de este lunes 11 de mayo tras una colisión entre una bicicleta y un vehículo liviano. El hecho ocurrió en Batán de Matina, en la provincia de Limón.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 1:49 a. m.

Al sitio se desplazó una unidad básica de socorro; sin embargo, al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en el sitio.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha trascendido.

Entre las 6:00 p. m. de este domingo y las 2:00 a.m. de este lunes, se registraron al menos ocho accidentes de tránsito, que dejaron cuatro fallecidos y ocho heridos.