Accidentes

Choque en Curridabat genera caos vial hacia San Pedro

La mañana de este viernes ocurrieron dos accidentes de tránsito en Curridabat. Esto es lo que se sabe.

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Por Yucsiany Salazar
Un nuevo accidente en Curridabat causó presas hacia San Pedro.
Un nuevo accidente en Curridabat causó presas hacia San Pedro. (Waze CR /Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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