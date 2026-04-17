Choque en Curridabat genera caos vial hacia San Pedro

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes 17 de abril en Curridabat provoca un fuerte congestionamiento vial en sentido hacia San Pedro.

El accidente se registró específicamente frente al restaurante Taco Bell, donde, según trascendió, colisionaron un autobús y dos vehículos livianos, lo que generó importantes presas en la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales evidencian las largas filas de vehículos que se formaron tras el accidente.

Por el momento, se desconoce si hubo heridos tras el choque.

Un nuevo accidente en Curridabat causó presas hacia San Pedro. (Waze CR /Redes sociales)

Otro accidente en Curridabat

Este es el segundo accidente que sucede en el cantón, ya que de acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, a las 6:28 a. m. ocurrió el derrape de una motocicleta.

Al llegar al sitio, los socorristas atendieron a una persona con dolor lumbar producto de un derrape.

Tras recibir la atención en el lugar, el paciente rechazó ser trasladado a un centro médico.