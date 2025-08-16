Choque de moto contra auto liviano en Puntarenas deja un adulto mayor fallecido y un menor edad delicado

Un choque entre una motocicleta y un vehículo liviano en Paquera, Puntarenas, dejó como saldo un adulto mayor fallecido y un menor de edad delicado.
