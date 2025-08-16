Choque de moto contra auto liviano en Puntarenas deja un adulto mayor fallecido y un menor edad delicado

Un choque entre una motocicleta y un vehículo liviano en Paquera, Puntarenas, dejó como saldo un adulto mayor fallecido y un menor de edad delicado.

El cruzrojista Jeison Ceciliano informó que la colisión se atendió poco después de las 10 de la mañana de este sábado 16 de agosto. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a un hombre de 74 años, quien fue declarado fallecido en la escena.

Por su parte, un joven de 17 años de edad fue trasladado en condición urgente a la clínica de Paquera. De momento, se desconocen los motivos del choque.