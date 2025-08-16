Accidentes

Choque de moto contra auto liviano en Puntarenas deja un adulto mayor fallecido y un menor edad delicado

Joven de 17 años fue trasladado en condición urgente a la clínica de Paquera

Por Roger Bolaños Vargas

Un choque entre una motocicleta y un vehículo liviano en Paquera, Puntarenas, dejó como saldo un adulto mayor fallecido y un menor de edad delicado.








Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

