Carro vuelca tras colisión en Escazú; dos menores heridos

Dos niños y una mujer resultaron heridos en el accidente.

Dos menores de edad y una mujer adulta fueron trasladados al hospital del Trauma luego de una colisión entre dos vehículos que terminó con uno de estos volcado en Guachipelín de Escazú.

El accidente ocurrió la mañana de este martes, 100 metros al noroeste de una escuela en San Rafael de Guachipelín, y movilizó unidades de la Cruz Roja y Bomberos.

En el sitio, los socorristas atendieron a ocho personas: seis adultos y dos menores de 4 y 11 años. Tras la valoración médica, los dos niños y una mujer adulta fueron trasladados en condición urgente al Hospital del Trauma, en La Uruca.

“Dichosamente no habían personas prensadas ni atrapadas”, indicó Jorge Campos, de la Estación de Bomberos en Escazú.

Este es el segundo vehículo involucrado en el accidente. (Bomberos/Bomberos)

El resto de las personas involucradas no requirió traslado a un centro médico.

Francisco Soto, rescatista de la Cruz Roja, indicó que al llegar al lugar encontraron un vehículo tipo 4x4 volcado sobre su techo.

“A las 7:12 a. m. la Cruz Roja Costaricense recibe el llamado de auxilio para una colisión múltiple en Guachipelín de Escazú. Al llegar nuestras unidades, encontramos un vehículo 4x4 sobre su techo y varios pacientes”, comentó.

Por su parte, Bomberos detalló que en el vehículo volcado viajaban cinco personas. Las autoridades atendieron la emergencia con unidades de soporte avanzado, un vehículo de rescate y personal operativo.

Según la aplicación Waze, se registran presas en las cercanías del lugar.