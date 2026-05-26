Accidentes

Carro vuelca tras colisión en Escazú; dos menores heridos

Cruz Roja y Bomberos atendieron a ocho personas afectadas por el accidente, en Escazú

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Por Yucsiany Salazar
Dos niños y una mujer resultaron heridos al volcarse un carro
Dos niños y una mujer resultaron heridos en el accidente. (Bomberos/Bomberos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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