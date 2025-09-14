Accidentes

Carro colisiona contra caseta del peaje de la General Cañas; un hombre murió y una joven quedó en condición crítica

La sobreviviente tiene 19 años

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen el accidente
Un fatal accidente en el peaje de Río Segundo, Alajuela, cobró la vida de un hombre de 35 años y dejó grave a una joven de 19. (Keyna Calderón, corresponsal GN/Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

