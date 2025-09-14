Carro colisiona contra caseta del peaje de la General Cañas; un hombre murió y una joven quedó en condición crítica

Un fatal accidente en el peaje de Río Segundo, Alajuela, cobró la vida de un hombre de 35 años y dejó grave a una joven de 19.

Un aparatoso accidente ocurrido, la madrugada de este domingo, en el peaje de Río Segundo, en Alajuela, sobre la autopista General Cañas, dejó como saldo un hombre de 22 años fallecido, de apellido González, y una joven de 19, de apellido Muñoz, en condición crítica.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró a eso de las 12:55 a. m., cuando, en apariencia, el vehículo liviano habría colisionado contra una de las casetas del peaje por causas que se desconocen.

Al lugar se movilizaron tres unidades de soporte, básica y de rescate. Los socorristas declararon sin vida al hombre al llegar a la escena, debido a que presentaba múltiples traumas.

En tanto, la joven resultó con un fuerte trauma abdominal y fue trasladada en estado crítico al Hospital San Rafael de Alajuela.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

