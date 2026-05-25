Carro cae a guindo en Turrubares y deja un joven herido

Un total de 10 cruzrojistas llegaron a Turrubares para atender la caída del vehículo a un guindo. Imagen con fines ilustrativos.

Un aparatoso accidente de tránsito dejó a un hombre de 22 años en condición crítica, luego de que el vehículo en el que viajaba cayera a un guindo de unos 25 metros de profundidad.

La emergencia ocurrió pasadas las 5:30 p. m. de este domingo en Tajo Zulay, en Turrubares, San José.

Turrubares

Según el informe preliminar, dentro del automóvil viajaban dos personas, quienes quedaron prensadas entre la estructura metálica tras el impacto.

Mediante un sistema de cuerdas, los rescatistas lograron descender hasta donde se encontraban las víctimas, extraerlas a una zona segura y brindarles atención prehospitalaria, explicó el cruzrojista Samir Arce.

Tras la valoración médica, el joven de 22 años fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. Por su parte, la mujer que también viajaba en el vehículo fue atendida en el sitio y se reporta estable, por lo que no requirió traslado a un centro médico.