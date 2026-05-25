Accidentes

Carro cae a guindo en Turrubares y deja un joven herido

Un hombre de 22 años fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria luego de que un vehículo cayera a un guindo en Turrubares

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Por Yucsiany Salazar
La Cruz Roja descartó que una tercera persona estuviera involucrada en el accidente en la catarata de La Paz.
Un total de 10 cruzrojistas llegaron a Turrubares para atender la caída del vehículo a un guindo. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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