Accidentes

Camión vuelca cerca de la catarata de La Paz; hay dos heridos, uno en condición crítica

Hecho ocurrió la tarde de este miércoles

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Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja descartó que una tercera persona estuviera involucrada en el accidente en la catarata de La Paz.
Un vehículo de carga liviana volcó cerca de la catarata de La Paz. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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