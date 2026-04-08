Camión vuelca cerca de la catarata de La Paz; hay dos heridos, uno en condición crítica

Un vehículo de carga liviana volcó cerca de la catarata de La Paz. (Imagen con fines ilustrativos).

Un camión de carga liviana volcó la tarde de este miércoles en Varablanca, Heredia, dejando a dos personas heridas.

El reporte ingresó a las 4:04 p. m. Según Bomberos, el hecho ocurrió en vía pública, 100 metros antes de la catarata de La Paz, en el sentido Sarapiquí-Heredia.

Una persona fue trasladada en condición roja a un centro médico de la zona, mientras que un segundo ocupante del vehículo se encuentra en condición estable.

El suceso fue atendido por Cruz Roja y dos unidades Bomberos.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.