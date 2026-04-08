Camión vuelca cerca de la catarata de La Paz; hay dos heridos, uno en condición crítica

Un camión de carga liviana volcó la tarde de este miércoles en Varablanca, Heredia, dejando a dos personas heridas.
El reporte ingresó a las 4:04 p. m. Según Bomberos, el hecho ocurrió en vía pública, 100 metros antes de la catarata de La Paz, en el sentido Sarapiquí-Heredia.
Una persona fue trasladada en condición roja a un centro médico de la zona, mientras que un segundo ocupante del vehículo se encuentra en condición estable.
El suceso fue atendido por Cruz Roja y dos unidades Bomberos.
Colaboró el corresponsal Reiner Montero.