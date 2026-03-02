Accidentes

Camión sin frenos provoca colisión con tres vehículos y causa daños en Ciudad Quesada

Un camión cargado con concentrado para aves colisionó contra tres vehículos. Cuatro personas resultaron ilesas.

Por Yucsiany Salazar
Un camión cargado con alimento para aves provocó una colisión múltiple frente al INA tras sufrir, aparentemente, una falla en sus frenos.
Un camión cargado con alimento para aves provocó una colisión múltiple frente al INA tras sufrir, aparentemente, una falla en sus frenos. (Waze Costa Rica/Waze Costa Rica)







Ciudad Quesada
