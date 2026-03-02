Camión sin frenos provoca colisión con tres vehículos y causa daños en Ciudad Quesada

Un camión cargado con alimento para aves provocó una colisión múltiple frente al INA tras sufrir, aparentemente, una falla en sus frenos.

El conductor de un camión cargado con concentrado para aves perdió el control y provocó una colisión múltiple en el cruce de Sedeco, en Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela,

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:20 a. m. de este lunes 2 de marzo en el cruce de Sedeco, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Según informó el medio San Carlos Digital, el vehículo pesado impactó contra al menos tres automóviles livianos que esperaban en una señal de alto. Además, el percance provocó daños en estructuras comerciales, un poste del tendido eléctrico y edificaciones cercanas.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el camión descendió a alta velocidad desde varios metros antes del cruce. Otro video, publicado en Waze Costa Rica, muestra el impacto de la colisión en los establecimientos y en la vía pública.

Colisión múltiple en Ciudad Quesada

De forma preliminar, el chofer manifestó a las autoridades que el accidente se debió a una falla mecánica en el sistema de frenos.

Cuatro personas atendidas

La Cruz Roja Costarricense desplazó dos unidades de socorro al sitio para atender la emergencia. Lesther Fernández, vocero de la institución, confirmó que atendieron a cuatro personas involucradas en el suceso.

“En el lugar son cuatro pacientes, todos en una categoría estable: tres de ellos no desean valoración y un paciente es valorado y no amerita traslado”, explicó Fernández.

Cierre de vía y labores de limpieza

Tras el accidente, en el lugar mantiene un cierre total del paso por el sector debido a la magnitud de los daños. La interrupción del tránsito se prolongó por varias horas ante la necesidad de retirar el cargamento de alimento para aves derramado sobre la calzada.

Las autoridades coordinaron la llegada de equipo especializado para remover el camión accidentado. Los conductores que transitan por la zona reportan que no hay paso vehicular frente a Musicolor y recomiendan utilizar rutas alternas.