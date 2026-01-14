Cámara capta aparatoso accidente en La Uruca: una mujer fue trasladada a centro médico

Un accidente de tránsito que involucró a un autobús, un vehículo liviano y un tráiler dejó cuatro personas atendidas por los cuerpos de emergencia, una de ellas trasladada a un centro médico, la tarde de este miércoles 14 de enero.

De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos, la colisión ocurrió a las 2:42 p. m. sobre la ruta 1, en La Uruca, específicamente frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

La cámara de un automóvil captó el momento exacto del choque. En las imágenes se observa que el vehículo liviano viajaba por el carril derecho y, en determinado momento, intenta rebasar al tráiler, que va por el carril central. Sin embargo, no está claro si no aceleró lo suficiente y el tráiler lo colisiona por detrás y lo deja prensado contra la parte trasera de un autobús de Alajuela que iba pocos metros más adelante.

Accidente en ruta 1

Aunque el reporte preliminar indicaba la presencia de seis posibles heridos, las autoridades confirmaron finalmente la atención de cuatro pacientes. Ante esto, la Cruz Roja movilizó cuatro unidades básicas, una unidad de soporte avanzado y una unidad de rescate.

“A las 3 p. m. se confirmó la liberación del paciente, quien se encuentra en condición estable”, detalló la Cruz Roja.

Tras las labores de extracción, una mujer de 48 años fue trasladada al Hospital del Trauma en condición estable, mientras que las otras tres personas valoradas en el sitio no requirieron traslado hospitalario.