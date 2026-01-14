Accidentes

Cámara capta aparatoso accidente en La Uruca: una mujer fue trasladada a centro médico

Un video captó el aparatoso accidente entre un autobús, un vehículo liviano y un tráiler en La Uruca, que dejó cuatro personas atendidas y una mujer trasladada a un centro médico.

Por Yucsiany Salazar
últimas horas cruz roja
Imagen con fines ilustrativos (Cruz Roja/Cortesía)







AccidenteLa UrucaBomberosCruz Roja
