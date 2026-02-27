Vehículo cae a cauce de río en Paso Ancho: una mujer fallece y adulto mayor está grave

El vehículo se precipitó desde el final de una vía en el sector de La Carbonera e impactó contra una estructura fija en el cauce del río.

Una mujer murió y un hombre de 80 años resultó herido de gravedad luego de que el vehículo en el que viajaban cayó al cauce de un río, en Paso Ancho, San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el accidente ocurrió en un sitio conocido como La Carbonera, a donde se desplazaron siete unidades, entre ambulancias de soporte avanzado, básico, de rescate y vehículos operativos.

En el lugar, los socorristas confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Por su parte, el sobreviviente fue extraído en condición crítica y trasladado de emergencia a un centro médico.

Según detallaron los cuerpos de emergencia, el vehículo se precipitó desde el final de una calle y cayó entre 10 y 15 metros hasta impactar contra una estructura fija, en el cauce del río.

Siete vehículos de la Cruz Roja y personal de Bomberos se hicieron presentes en el sector de La Carbonera para atender el percance. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Para las labores de rescate, el personal utilizó un sistema de cuerdas para estabilizar y extraer al herido.

“Sí es de acceso, se puede bajar caminando; sin embargo, de una u otra forma para extraer al paciente sí es necesario el uso de cuerdas para trasladarlo de forma segura”, explicó Minyar Collado, de la Cruz Roja.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas sobre las causas del accidente.

Personal de la Cruz Roja Costarricense utilizó equipos de cuerdas y sistemas de extracción para rescatar al sobreviviente de 80 años. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Con este hecho, Costa Rica registra 101 fallecimientos por accidentes de tránsito en lo que va del año, según estadísticas de la Cruz Roja. La cifra refleja un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaban 93 decesos.

Asimismo, la institución informó que 487 personas han sido trasladadas en condición crítica a centros hospitalarios debido a incidentes viales en 2026.