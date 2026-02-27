Accidentes

Vehículo cae a cauce de río en Paso Ancho: una mujer fallece y adulto mayor está grave

Una mujer falleció y un hombre de 80 años resultó gravemente herido tras caer con su vehículo a un río en La Carbonera. Costa Rica registra 101 muertes tras accidentes de tránsito.

Por Yucsiany Salazar
El vehículo se precipitó desde el final de una vía en el sector de La Carbonera e impactó contra una estructura fija en el cauce del río.
El vehículo se precipitó desde el final de una vía en el sector de La Carbonera e impactó contra una estructura fija en el cauce del río. (Cruz Roja/Cruz Roja)







