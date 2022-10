Jet ejecutivo donde viajaba Rainer Schaller se destruyó en varias partes al caer al mar

El jet donde viajaba el alemán Rainer Schaller que se estrelló este viernes en el mar Caribe, a 28 kilómetros del aeropuerto de Limón, no fue encontrado en una sola pieza por parte de los rescatistas, por lo que la búsqueda de todas las partes podría tomar horas o días, confirmó el director general de Aviación Civil, Fernando Naranjo.

Naranjo explicó que las autoridades costarricenses deben encontrar todas las piezas posibles para elaborar la investigación sobre el accidente, y luego remitir los resultados a Alemania, por ser el país donde estaría registrado el avión; a Italia, porque allí se fabricó, y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad de las Naciones Unidas.

“Se procedió con el operativo de búsqueda y rescate, en la mañana (del sábado) recibimos información de avistamiento por parte del Servicio Nacional de Guardacostas, que se ha mantenido en la zona. Por parte de Aviación Civil, se desplaza personal para la investigación de incidentes y accidentes”, señaló Naranjo a La Nación.

Dueño de gimnasios Gold’s Gym y McFit iba en jet que se estrelló antes de aterrizar en Limón

Seguridad Pública encuentra pertenencias de pasajeros de aeronave desaparecida en Limón, en la que viajaba el alemán Rainer Schaller. Bolsos, piezas metálicas, respaldos de asientos y cajas aislantes, algunos de los artículos encontrados durante los operativos de búsqueda en Limón

El director agregó que en sus reportes del tiempo sobre las inmediaciones de Limón, había buen tiempo la tarde y noche del viernes. Sin embargo, al norte de Limón, por donde ingresó la aeronave, se reportó mal tiempo en tierra.

Cuando la nave sobrevolaba la frontera norte, se desvió hacia el mar Caribe, donde se perdió su rastro.

El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, había indicado la noche del viernes, que la búsqueda se debió suspender por las malas condiciones del tiempo, luego de recibir la alerta cerca de las 6 p. m. de que la aeronave perdió comunicación con la torre de control cerca de la Barra de Parismina.

Naranjo indicó que el aeropuerto de Limón no tiene torre de control, es decir, no es controlado en sus inmediaciones, pero el espacio aéreo de Limón sí es controlado, hasta unos 12.000 pies sobre el nivel del mar. No obstante, de esa forma ha funcionado este aeropuerto durante décadas.

Rainer Schaller, dueño de Gold’s Gym: El empresario que se inició con su propio gimnasio y creó un imperio del ‘fitness’

“El aeropuerto como tal no tiene servicio de control, es un aeropuerto internacional, pero por la cantidad de interacciones que se dan ahí, no hay un requerimiento de que exista control de tránsito aéreo”, afirmó.

Asimismo, agregó que toda la operación de esta aeronave se dio dentro de los reglamentos establecidos.

“Es muy normal que todos los días lleguen aviones al aeropuerto de Limón, no es algo fuera de lo común. No hay nada especial con esta operación, es la forma común en que se opera”, declaró.

En ese avión viajaban seis personas, entre ellas el alemán Rainer Schaller, de 53 años, fundador de la empresa RSG Group, propietaria de Gold’s Gym y la mayor cadena de gimnasios en Alemania, McFit.

También viajaban la novia de Schaller, Christiane Schikorsky (44), otro alemán identificado como Marcus Kurreck (40) y dos niños de seis y cinco años. Además, el piloto de apellido Lips, suizo de 66 años.