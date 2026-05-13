Atropellado dos veces: hombre grave en Guanacaste

Un hombre lucha por su vida tras ser atropellado en dos ocasiones en Guanacaste. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atropellado en dos ocasiones en Las Juntas de Abangares, en Guanacaste.

El incidente fue reportado a eso de las 7:35 p. m. de este martes 12 de mayo y atendido por una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el informe preliminar, los socorristas fueron despachados para atender un atropello; sin embargo, al llegar al sitio encontraron a la víctima inconsciente sobre la carretera.

Según versiones de testigos, el hombre permanecía tendido en la vía tras un primer impacto cuando fue golpeado por un segundo vehículo liviano.

“Cuando llegamos al sitio, nos dicen que el muchacho que estaba tirado en una calle, fue atropellado por otro vehículo”, indicó la Cruz Roja.

El paciente, cuya identidad se desconoce, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Abangares.