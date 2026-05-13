Accidentes

Atropellado dos veces: hombre grave en Guanacaste

Un hombre fue trasladado en condición crítica al hospital tras ser atropellado por dos vehículos distintos en Las Juntas de Abangares

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Por Yucsiany Salazar
Diversos accidentes de tránsito cobraron la vida de al menos seis personas este fin de semana.
Un hombre lucha por su vida tras ser atropellado en dos ocasiones en Guanacaste. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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