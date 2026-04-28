Accidentes

Adulto mayor fallece en choque entre moto y cabezal: OIJ identifica víctima

Un hombre de 72 años murió este lunes tras un accidente de tránsito entre su motocicleta y un cabezal.

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Por Yucsiany Salazar
El motociclista falleció en el sitio del accidente. Foto: Cruz Roja
El motociclista falleció en el sitio del accidente. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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