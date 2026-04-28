Adulto mayor fallece en choque entre moto y cabezal: OIJ identifica víctima

El motociclista falleció en el sitio del accidente. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Cruz Roja

Un hombre de 72 años, de apellido Vázquez, murió la tarde de este lunes 27 de abril tras colisionar contra un cabezal, en La Radial de Alajuela.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el adulto mayor se trasladaba en una motocicleta y fue impactado por el cabezal.

La Cruz Roja Costarricense indicó que los hechos ocurrieron cerca de las 4:42 p. m. Al sitio se desplazaron una unidad básica y una de soporte avanzado; sin embargo, a la llegada de los socorristas, la víctima ya no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en el lugar.

Una hora después, aproximadamente a las 5:40 p. m. agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las causas del siniestro.