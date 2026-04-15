Accidentes

Adulta mayor muere en hospital por atropello en Pavas

La mujer de 67 años intentaba cruzar la carretera cuando fue víctima de un atropello

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Por Yucsiany Salazar
Hospital San Juan de Dios; (HSJD
Tras el atropello, la víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde falleció este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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