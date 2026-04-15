Adulta mayor muere en hospital por atropello en Pavas

Tras el atropello, la víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde falleció este martes.

Una mujer de apellido Hidalgo, de 67 años, falleció en el Hospital San Juan de Dios, luego de haber sido víctima de un atropello en Pavas.

La información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indica que el deceso fue reportado cerca del mediodía de este martes 14 de abril, tras su ingreso al centro médico, donde era atendida por las lesiones sufridas.

Según precisó la Policía Judicial, la adulta mayor habría sido atropellada por un automóvil cuando intentaba cruzar la carretera en Pavas.

Tras el impacto, fue trasladada de emergencia al hospital; sin embargo, falleció poco después.