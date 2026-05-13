Accidentes

Adolescente muere en choque de moto y carro frente a escuela en Los Chiles

El choque ocurrió a las 7:00 a. m. en San José del Amparo

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Por Yucsiany Salazar
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La Cruz Roja atendió el accidente con una ambulancia, pero al llegar, confirmaron el fallecimiento del menor. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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