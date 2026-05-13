Adolescente muere en choque de moto y carro frente a escuela en Los Chiles

La Cruz Roja atendió el accidente con una ambulancia, pero al llegar, confirmaron el fallecimiento del menor. Imagen con fines ilustrativos.

El choque entre una motocicleta y un vehículo cobró la vida de un adolescente de entre 13 y 15 años la mañana de este miércoles 13 de mayo, frente a la escuela de San José del Amparo, en Los Chiles, Alajuela.

La emergencia fue reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1 cerca de las 7:00 a. m., según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La institución despachó una ambulancia de soporte básico al lugar; sin embargo, al llegar, los paramédicos confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

“Lamentamos informarles que es un adolescente de entre 13 y 15 años, sin signos vitales en la escena”, indicó Gabriel Quirós, coordinador operativo de la Zona Norte.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente. El caso quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las pesquisas correspondientes.