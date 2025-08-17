Accidente entre motocicletas deja dos jóvenes fallecidos y dos más heridos

Imagen con fines ilustrativos. Dos jóvenes fallecieron en un accidente entre motocicletas la madrugada de este domingo.

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo 17 de agosto en Laurel de Corredores, en la zona sur del país, dejó como saldo a dos jóvenes fallecidos y dos más heridos de gravedad.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso ocurrió pasadas las 4 a. m. de este domingo en el puente sobre el río Las Palmas. La hipótesis preliminar es que se trató de una colisión entre dos motocicletas.

Un joven de 27 años de apellidos Vargas falleció en el sitio del accidente, mientras que una segunda víctima mortal, de 31 años y apellido Salazar, murió cuando estaba en el centro médico de Ciudad Neilly.

Dos jóvenes más fueron trasladados a ese mismo centro médico, uno de ellos de 24 años y apellido Guido, el otro, de 18 años y apellido Santana.