Accidente en vía a Cartago deja un motociclista fallecido y provoca largas filas

Un accidente de tránsito dejó como saldo un motociclista fallecido la noche de este miércoles, en la autopista Florencio del Castillo, específicamente en sentido Cartago-San José.
Un accidente de tránsito dejó como saldo un motociclista fallecido la noche de este miércoles, en la autopista Florencio del Castillo, específicamente en sentido Cartago-San José.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.