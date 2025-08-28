Accidentes

Accidente en vía a Cartago deja un motociclista fallecido y provoca largas filas

Motocicleta con dos hombres habría colisionado contra autobús

Por Patricia Recio

Un accidente de tránsito dejó como saldo un motociclista fallecido la noche de este miércoles, en la autopista Florencio del Castillo, específicamente en sentido Cartago-San José.








