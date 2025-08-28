Accidente en vía a Cartago deja un motociclista fallecido y provoca largas filas

Un accidente de tránsito dejó como saldo un motociclista fallecido la noche de este miércoles, en la autopista Florencio del Castillo, específicamente en sentido Cartago-San José.

De acuerdo con la información de la Cruz Roja, el percance se presentó pasadas las 9 p.m. en el sector de Santiago de la Unión, donde se atendió la colisión de un autobús y una motocicleta en la que viajaban dos personas.

A la llegada de la Cruz Roja el conductor de la moto ya estaba sin vida. (Foto ilustrativa).

A la llegada de los paramédicos, uno de los ocupantes de la moto ya se encontraba sin signos vitales, mientras que el segundo no requirió ser trasladado al centro médico.

El incidente provocó además importantes filas en ambos sentidos de la vía, debido al “efecto mirón”. Incluso en redes sociales, conductores reportan un choque múltiple en el sentido San José-Cartago lo que agravó aún más el congestionamiento.

El paso por la zona se mantiene regulado a la espera del levantamiento del cuerpo.