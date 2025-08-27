Motociclista fallece tras colisionar señal de tránsito en Pital de San Carlos

Un motociclista perdió la vida la noche de este martes al colisionar contra una señal de tránsito en la entrada del puente sobre la Quebrada El Tigre, en Veracruz de Pital, San Carlos (Alajuela).

El trágico accidente ocurrió a 300 metros al oeste de la empacadora Frunet, en la ruta hacia El Palmar de Pital. La víctima fue identificada como Chenier Tadachi Lumbí, era un ciudadano nicaragüense de 34 años.

Según el informe preliminar, Lumbí viajaba en sentido de oeste a este por la carretera asfaltada cuando impactó la señal.

El fuerte golpe lo hizo salir despedido y caer casi al otro lado del puente, mientras que su motocicleta terminó en la quebrada. A pesar de que portaba casco de seguridad, el impacto en la cabeza resultó fatal.

Socorristas de la Cruz Roja se desplazaron al sitio para auxiliarlo. Sin embargo, al llegar y tras una valoración inicial, lo declararon fallecido en el lugar.

Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.