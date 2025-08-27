Sucesos

Motociclista fallece tras colisionar señal de tránsito en Pital de San Carlos

Víctima de colisión fue identificada como un ciudadano nicaragüense de 34 años, hecho ocurrió en comunidad de Veracruz

EscucharEscuchar
Por Édgar Chinchilla y Juan Fernando Lara Salas
Accidente en San Carlos







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosMotocicliata
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.