Accidente de tránsito cobra vida de joven de 20 años y menor de 16 en Pococí

Así se mantiene la escena tras un accidente en Pococí, Guápiles.

Lo que parecía una mañana tranquila en Pococí terminó en tragedia este martes, luego de que un joven de aproximadamente 20 años y una menor de 16 que viajaban en motocicleta fallecieron tras un violento accidente de tránsito.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 a.m. en la ruta entre Guápiles y Cariari, a la altura del antiguo Bar 2000, cuando, en medio de una leve lluvia, la motocicleta en la que se desplazaban impactó de frente a un automóvil.

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio tras la alerta. A su llegada, ubicaron a las dos víctimas sin signos vitales.

“Cuando nosotros llegamos, nos encontramos un masculino de 20 años y una femenina de 16 años. En el lugar las personas se encontraban sin signos vitales”, explicó Johnson Elizondo, miembro del Cuerpo de Bomberos que atendió la escena.

Según testigos, el asfalto mojado, sumado a una eventual pérdida de control por conductir a alta velocidad, estarían entre las principales hipótesis preliminares sobre las causas del accidente. Versión que deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

La escena obligó al cierre total de la carretera, mientras oficiales de la Fuerza Pública de Pococí resguardan el lugar a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargados del levantamiento de los cuerpos y la investigación.

Un hombre y una mujer fallecieron en un accidente de tránsito en Pococí, Guápiles. (Reiner Montero, corresponsal de LN. /Reiner Montero, corresponsal de LN.)

Detrás de la unidad policial permanece el conductor del automóvil, quien se mantiene en el sitio mientras avanzan las diligencias.

Los vehículos que transitan por la zona deben tomar una ruta alterna de unos 8 kilómetros más para lograr llegar entre Guápiles y Cariari.

Cinco de cada 10 personas que mueren en accidentes viales viajaban en motocicleta.

Solo a este lunes 30 de marzo, la Cruz Roja Costarricense elevó a 14 las personas fallecidas durante el fin de semana en accidentes de carretera.

Según detalló Cristian Quesada, coordinador operativo regional, otras 33 personas fueron trasladadas críticas por incidentes viales.

“Hacemos un llamado a la prevención y a respetar las normas en la conducción vial”, detalló en ese momento.