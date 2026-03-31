Accidentes

Accidente de tránsito cobra vida de joven de 20 años y menor de 16 en Pococí

Los jóvenes murieron tras chocar en motocicleta contra automóvil en Pococí, Guápiles

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Por Yucsiany Salazar y Reiner Montero
Así se mantiene la escena tras un accidente en Pococí, Guápiles.
Así se mantiene la escena tras un accidente en Pococí, Guápiles. (Reiner Montero, corresponsal de LN./Reiner Montero, corresponsal de LN.)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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