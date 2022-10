Accidente aéreo en Limón: Rainer Schaller compró avión de ¢4.350 millones para viajar a EE. UU.

Cuando el magnate Rainer Schaller notó que su cadena de gimnasios Gold’s Gym tenía problemas de insolvencia en Estados Unidos, en el 2019, decidió comprar el Piaggio Avanti P180, un avión turbohélice de €7 millones (¢4.351 millones) para viajar de forma privada al país norteamericano y encargarse de su empresa de fitness.

El diario alemán Bild dio a conocer que Schaller optó por esta aeronave por ser considerada eficiente y la describió como “el avión de sus sueños”. La historia con su avión soñado concluyó trágicamente el viernes anterior, cuando la aeronave se estrelló en aguas del Caribe costarricense. El magnate, su novia, dos niños, un empleado de Schaller y el piloto perdieron la vida.

El turbohélice, con una velocidad máxima de 732 kilómetros por hora, es casi tan rápido como un jet, pero consume menos combustible gracias a dos motores de turbo de 850 caballos de fuerza cada uno, ubicados atrás de las alas. Otro de los atractivos para Schaller era que este modelo es utilizado por la fuerza aérea italiana.

Bild describió que la cabina del Piaggio está diseñada para dos pilotos, pero el avión también puede ser piloteado por uno solo, lo cual es criticado por muchos expertos en aviación, pues las situaciones peligrosas son más difíciles de controlar sin copiloto.

Rainer Schaller era un reconocido magnate de la industria 'fitness' en Alemania. (RSG Group)

La tarde del viernes se reportaron malas condiciones del tiempo en el Caribe, cuando el Piaggio se dirigía hacia el aeropuerto de esta provincia, proveniente de Chiapas, México. Esto hizo que la aeronave, en la que iban seis personas, se desviara hacia el este, sobre el mar Caribe, donde se estrelló, indica Bild. No obstante, Aviación Civil de Costa Rica asegura que en el radar de 10 kilómetros alrededor de la terminal aérea limonense no había condiciones adversas al momento del accidente.

A la fecha, solo se han recuperado dos cuerpos, el de un adulto y un niño, ambos sin identificar.

El avión no contaba con caja negra, pues su instalación no es obligatoria en máquinas con peso inferior a los 5.700 kilogramos. La falta de datos de voz y de vuelo hacen imposible determinar qué provocó el accidente.

Según Arthur Bayuk, capitán de vuelo y asesor de seguridad de vuelo consultado por el periódico alemán, este modelo “tiene un excelente historia de seguridad”, pero los vuelo privados con solo un piloto son un 300% más peligrosos que los vuelos regulares que requieren dos.

Pilotos profesionales en Alemania sospechan que hubo un problema técnico antes del accidente que el piloto Rolf Lips no pudo resolver.

El accidente habría ocurrido cerca de las 6 p. m. y según Aviación Civil, no hubo ninguna alerta de mayday por parte de Lips, quien tenía una amplia experiencia.

Además de Lips y Schaller, en el vuelo iban la novia del empresario, Christiane Schikorsky; dos niños de 5 y 6 años, y otro ciudadano de Alemania, identificado como Marcus Kurreck. De ellos, solo Schaller registra del 2010 a la fecha ingresos a Costa Rica, ya que según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería vino dos veces en 2011.

La empresa de Schaller, RSG Group, publicó un mensaje este jueves en el que expresan estar “conmocionados, aturdidos y llenos de tristeza por el trágico accidente aéreo en el que nuestro fundador, propietario y director gerente Rainer Schaller estaba a bordo junto con su familia”.

RSG Group, empresa de Rainer Schaller, posteó este jueves 27 de octubre un mensaje en su sitio web lamentando el accidente aéreo de hace una semana. (Foto: Captura del sitio web RSG Group)

Búsqueda no para

Este miércoles, el viceministro de Seguridad Martín Arias Araya afirmó que “los indicios que encontremos hoy principalmente son lo que nos van a decir si vamos a seguir en la operación o si definitivamente la suspendemos”. Sin embargo, este jueves la búsqueda continuó a pesar de la falta de hallazgos.

Fernando Naranjo Elizondo, director de Aviación Civil, manifestó que las labores de recuperación son coordinadas con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el cual durante casi una semana ha trabajado en el reconocimiento aéreo y marítimo.

Agregó que las tareas no se han suspendido, aunque dijo que este jueves 27 de octubre se hizo una pausa para analizar los datos que obtenidos hasta ahora, evaluar las estrategias utilizadas y las zonas cubiertas, así como replantear, si es necesario, algunas de esas acciones.

Labores en el mar Caribe persisten en busca de avión accidentado Guardacostas, con ayuda de Batimetría del MOPT, siguen navegando las aguas del Caribe tico en busca de restos del avión accidentado el viernes 21 de octubre.

Además, aseguró que en Aviación Civil están en una fase de recuperación de información como parte de la investigación ante el percance aéreo y que para este viernes se espera la llegada de los representantes designados de Alemania, a quienes les presentarán una agenda de trabajo.

Por su parte, el MSP detalló que en el sexto día de labores en aguas del Caribe costarricense se trabajó con el personal de batimetría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tal y como se hizo el miércoles. Estos especialistas utilizan un software hidrográfico que recopila información de una ecosonda, la cual usa un transductor que convierte las señales eléctricas en pulsos acústicos. Estos llegan al fondo del mar y suben para transformarse en datos electrónicos (ver video de la nota).

La institución agregó que hasta las 3:43 p. m. no hubo ningún hallazgo y que la decisión de seguir o no con la operación no ha sido tomada de momento.