Accidente frente a Multiplaza Escazú deja múltiples personas heridas

La mañana de este viernes, un accidente de tránsito múltiple se registró frente al centro comercial Multiplaza Escazú, donde una buseta y un vehículo pesado colisionaron, dejando múltiples personas heridas.

La Cruz Roja Costarricense informó que varios de sus recursos, incluyendo ocho ambulancias de atención prehospitalaria y dos unidades de rescate, se desplazaron al lugar brindando atención a las víctimas y coordinando su traslado a centros médicos cercanos.

Luis Rodríguez Estrada, cruzrojista que atendió la emergencia, explicó que colisión ocurrió sobre el sentido San José a Santa Ana sobre ruta 27.

“Se valoraron a cuatro personas, de ellos, dos personas quedaron prensadas en uno de los vehículos pero luego fueron extraídas por personal de rescate”, indicó.

Dos de los pacientes trasladados a centros médicos iban en condición crítica y dos estables.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito y los cuerpos de emergencia trabajan en el lugar para asegurar la zona y determinar las causas del accidente.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y extremar precauciones en la zona.