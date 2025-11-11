Accidente entre una moto y un camión deja un muerto en Aserrí

El accidente ocurrió en la vía lateral a la ferretería Las Gravilias en Aserrí. Foto:

Un hombre perdió la vida, la madrugada de este martes, tras una colisión entre una motocicleta y un camión de transporte de mercaderías en Aserrí, al sur de San José.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el accidente se reportó a las 5:03 a. m. en el centro de ese cantón, en la vía lateral a la ferretería Las Gravilias.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a un hombre, el conductor de la moto, con múltiples lesiones producto del contundente impacto.

Los paramédicos de una unidad básica valoraron al paciente, pero confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes se encargan de realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las causas del accidente.

El paso por ese punto permanecía regulado, por lo cual era más lento para los conductores en ese sector.