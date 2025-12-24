Sucesos

Accidente en ruta 32: Mujer es trasladada en estado crítico a centro médico, luego de que vehículo cayera a guindo

Se trata de un mujer adulta, cuya identidad se desconoce, así como la causa del accidente

Por Natalia Vargas
Ruta 32 sector Tunel Zurqui
El accidente ocurrió en las cercanías del túnel del Zurquí, la madrugada de este miércoles 24 de diciembre. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







accidenteruta 32
