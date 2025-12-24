Accidente en ruta 32: Mujer es trasladada en estado crítico a centro médico, luego de que vehículo cayera a guindo

El accidente ocurrió en las cercanías del túnel del Zurquí, la madrugada de este miércoles 24 de diciembre. Foto:

Una mujer adulta fue trasladada en estado crítico al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, luego de que el vehículo en el que viajaba cayera a un guindo de aproximadamente 100 metros en la ruta 32.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:50 a. m. de este miércoles, dos kilómetros después del túnel del Zurquí, en sentido hacia Guápiles.

A las 8:35 a. m. la Cruz Roja confirmó que la mujer estaba atrapada dentro del vehículo y fue liberada con éxito. De momento, se desconoce su identidad y la causa del accidente.

Además de unidades de la Cruz Roja, cuatro camiones del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la escena; sin embargo, a las 9 a. m., ya se habían retirado del lugar.