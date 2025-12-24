Vehículo cae a precipicio de 100 metros en la ruta 32; mujer resulta herida de gravedad

El accidente ocurrió en las cercanías del túnel del Zurquí.

La Cruz Roja Costarricense atiende, desde las 6:50 a. m., la caída de un vehículo a un precipicio de aproximadamente 100 metros en la ruta 32, específicamente, dos kilómetros después del túnel del Zurquí en sentido hacia Guápiles.

Además de unidades de la Cruz Roja, cuatro camiones del Cuerpo de Bomberos se ubican en la escena.

A las 8:35 a. m., la Cruz Roja confirmó que se logró la extracción de una mujer adulta que estaba atrapada dentro del vehículo. La mujer fue llevada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Noticia en desarrollo.